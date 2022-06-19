Фильм «Небо» получил премию Минобороны России

Авторы фильма «Небо» с начала 2022 года удостоились трёх наград, в том числе — премии Минобороны России и Российского военно-исторического общества.

«Продюсер картины, генеральный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко и исполнитель главной роли в фильме «Небо» актёр Игорь Петренко удостоены премий Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства за 2021 год. Ещё одну премию — «За верность исторической правде» — создателям ленты вручил помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский в рамках Петербургского международного экономического форума. Кроме того, фильм стал лауреатом XXXI Международного кинофорума «Золотой Витязь», — сообщили в Фонде поддержки военно-патриотического кино.

Лента режиссёра Игоря Копылова основана на реальных событиях, произошедших в 2015 году в Сирии. Российский лётчик Олег Пешков вместе со штурманом Константином Мурахтиным принимали участие в военной операции. Их Су-24 был сбит турецким истребителем, однако лётчикам удалось катапультироваться. Мурахтин спасся, а Пешков был расстрелян террористами. Ему посмертно присвоили звание Героя России.

Как отметил Мединский, «Небо» — первый фильм, в котором рассказывается о современном Герое России. Он подчеркнул, что съёмки проходили на объектах Министерства обороны России, в том числе — на авиабазе Хмеймим.

По словам Инессы Юрченко, кинематографистам в работе над фильмом активно помогало Министерство обороны России.

«Подготовительный период занял два года, к созданию картины было привлечено большое число консультантов. И это было очень плодотворное взаимодействие. Мне кажется очень важным, что наградами отмечена картина, в основу которой легла реальная история о героизме наших с вами современников, защищающих Родину», — сообщила продюсер.

Ранее стало известно, что фильм «Небо» 22 июня выйдет в повторный прокат.