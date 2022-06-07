Фильм «Небо» выйдет в повторный прокат

Военная драма «Небо», основанная на реальных событиях, произошедших в Сирии в 2015 году, выйдет в повторный прокат 22 июня.

Повторный релиз фильма состоится при содействии Фонда поддержки военно-патриотического кино. Сюжет сфокусирован вокруг подвига российского лётчика в Сирии и операции по спасению штурмана Су-24 Константина Мурахтина. Самолёт был сбит турецким истребителем, но лётчикам удалось катапультироваться. Один из них спасся, а второй был расстрелян террористами. Олегу Пешкову посмертно присвоили звание Героя России.

«Это история о том, что человек до последнего мига жизни был верен своей присяге, своему долгу. И это история о подвиге во имя жизни. Мы, без всяких преувеличений, живем благодаря таким подвигам», — сказал режиссёр картины Игорь Копылов.

Часть вырученных от проката ленты денег будет направлена в поддержку военнослужащим, участвующим в военной спецоперации на Украине.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о создании Фонда поддержки военно-патриотического кино.