Фильм «Небо» выйдет в повторный прокат

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Военная драма «Небо», основанная на реальных событиях, произошедших в Сирии в 2015 году, выйдет в повторный прокат 22 июня.
Фильм «Небо» выйдет в повторный прокат
  • © Кадр из фильма «Небо»

Повторный релиз фильма состоится при содействии Фонда поддержки военно-патриотического кино. Сюжет сфокусирован вокруг подвига российского лётчика в Сирии и операции по спасению штурмана Су-24 Константина Мурахтина. Самолёт был сбит турецким истребителем, но лётчикам удалось катапультироваться. Один из них спасся, а второй был расстрелян террористами. Олегу Пешкову посмертно присвоили звание Героя России.

«Это история о том, что человек до последнего мига жизни был верен своей присяге, своему долгу. И это история о подвиге во имя жизни. Мы, без всяких преувеличений, живем благодаря таким подвигам», — сказал режиссёр картины Игорь Копылов.

Часть вырученных от проката ленты денег будет направлена в поддержку военнослужащим, участвующим в военной спецоперации на Украине.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о создании Фонда поддержки военно-патриотического кино. 

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