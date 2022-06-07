Шойгу сообщил о создании Фонда поддержки военно-патриотического кино

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о создании Фонда поддержки военно-патриотического кино.
Шойгу сообщил о создании Фонда поддержки военно-патриотического кино
  • РИА Новости

«Министерство обороны уделяет самое пристальное внимание сохранению памяти о важнейших событиях нашей истории, созданию кинолент о подвигах граждан страны, борьбе с фальсификацией истории и патриотическому воспитанию молодёжи», — сообщил Шойгу.

Он отметил, что цель фонда — помогать в производстве кинокартин на военно-патриотическую тематику, в том числе о деятельности Министерства обороны и решаемых Вооружёнными силами задачах.

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