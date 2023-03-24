В парке «Зарядье» пройдут мероприятия в честь Дня геолога

В столичном парке «Зарядье» пройдут мероприятия в честь Дня геолога, который отмечается 2 апреля.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Тематическая программа запланирована на 1 апреля. Она включает экскурсии-спектакли, занятия в научной лаборатории, лекции.

В холле «Заповедного посольства» можно будет подержать в руках зуб мамонта, раковины аммонитов, кости динозавров. Там организуют интерактивный стенд «Каменная летопись жизни».

Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.