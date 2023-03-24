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В парке «Зарядье» пройдут мероприятия в честь Дня геолога

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В столичном парке «Зарядье» пройдут мероприятия в честь Дня геолога, который отмечается 2 апреля.
В парке «Зарядье» пройдут мероприятия в честь Дня геолога
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Тематическая программа запланирована на 1 апреля. Она включает экскурсии-спектакли, занятия в научной лаборатории, лекции.

В холле «Заповедного посольства» можно будет подержать в руках зуб мамонта, раковины аммонитов, кости динозавров. Там организуют интерактивный стенд «Каменная летопись жизни».

Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.

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