В галерее Хазинэ в Казани открылась выставка «Пётр Сперанский. Архитектор татарского театра».

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Сперанский — народный художник республики. Он оформил более 300 спектаклей, опер и балетов.

«Пётр Тихонович Сперанский — фигура знаменательная, мощная в художественной культуре Татарстана. Он внёс огромный вклад в развитие разных видов искусства», — заявила Рауза Султанова, заведующая Центром искусствоведения Института языка, литературы и искусства Академии наук Республики Татарстан.

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