В Петербурге предупредили об усилении ветра до 18 м/с 25 марта
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Порывы могут достигать 18 м/с.
Тем временем в Удмуртии в выходные ожидается тёплая погода, передаёт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского Гидрометцентра.
В субботу днём температура воздуха составит +3...+8 °С, в воскресенье — +6...+11 °С.
Ранее сообщалось, что в Курганской области спрогнозировали потепление до +11 °С на выходных.