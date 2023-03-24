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В Петербурге предупредили об усилении ветра до 18 м/с 25 марта

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В Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра в субботу, 25 марта.
В Петербурге предупредили об усилении ветра до 18 м/с 25 марта
  • AP
  • © Dmitri Lovetsky

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Порывы могут достигать 18 м/с.

Тем временем в Удмуртии в выходные ожидается тёплая погода, передаёт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского Гидрометцентра.

В субботу днём температура воздуха составит +3...+8 °С, в воскресенье — +6...+11 °С.

Ранее сообщалось, что в Курганской области спрогнозировали потепление до +11 °С на выходных.

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