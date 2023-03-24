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В Курганской области спрогнозировали потепление до +11 °С на выходных

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Согласно данным центра гидрометеорологии по Курганской области, температура воздуха в регионе на выходных, 25 и 26 марта, достигнет +11 °С.
В Курганской области спрогнозировали потепление до +11 °С на выходных
  • Gettyimages.ru
  • © Simon Sidenius Sørensen / EyeEm

Об этом сообщает URA.RU.

«Температура воздуха днём — +6…+11 °С», — таков прогноз синоптиков на 25 и 26 марта. Таких плюсовых показателей в конце марта не было в регионе с 2009 года.

В эти дни в области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. 

Ранее сайт Newinform сообщил, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.

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