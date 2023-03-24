Стоматолог Автандилян назвала натуральный шоколад полезным для здоровья зубов

Врач-стоматолог, основатель клиники Smile Studio Луиза Автандилян рассказала, что некоторые сладости могут быть полезными для здоровья зубов.

«Последние научные исследования доказывают, что натуральный шоколад без сахара и прочих добавок с высоким содержанием какао-порошка не вреден, а, наоборот, полезен для здоровья зубов и дёсен», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, антиоксиданты, входящие в состав какао, способны снижать чувствительность зубной эмали и подавлять рост бактерий в ротовой полости.

К полезным сладостям Автандилян также отнесла ореховые батончики.

«Содержащиеся в составе орехов микроэлементы — кальций и фосфор — укрепляют твёрдые ткани зуба. Пережёвывание орехов способствует механическому очищению зубных единиц от налёта, а также мягко массирует дёсны и улучшает кровообращение», — пояснила она.

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