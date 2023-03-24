В Тверской области в 2024 году отметят 950-летие со дня первого летописного упоминания Торопца

Губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл совещание по подготовке к празднованию 950-летия со дня первого летописного упоминания древнего города Торопца.

Об этом информирует tverigrad.ru.

Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Был создан оргкомитет под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко.

На заседании утвердили концепцию благоустройства центральной части Торопца, включающую реновацию улиц и общественных пространств.

К юбилею также запланирована реставрация объектов историко-культурного наследия и модернизация учреждений образования, здравоохранения, транспорта и туризма.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщила, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.