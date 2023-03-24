В Тверской области в 2024 году отметят 950-летие со дня первого летописного упоминания Торопца
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Об этом информирует tverigrad.ru.
Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Был создан оргкомитет под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко.
На заседании утвердили концепцию благоустройства центральной части Торопца, включающую реновацию улиц и общественных пространств.
К юбилею также запланирована реставрация объектов историко-культурного наследия и модернизация учреждений образования, здравоохранения, транспорта и туризма.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщила, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.