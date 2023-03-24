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Синоптик Шувалов спрогнозировал небольшое понижение температуры в Москве 29 марта

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Анастасия Белоусова
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал об изменениях в погоде в Москве и Московской области.
Синоптик Шувалов спрогнозировал небольшое понижение температуры в Москве 29 марта
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как отметил Шувалов, сейчас температура соответствует значениям, которые обычно характерны для конца апреля. 

«И эта волна тепла далеко ещё не закончилась. Она закончится к среде, 29 марта», — поделился синоптик.

По его словам, в субботу в Москве ожидается повышение температуры до +11...+12 °С, а в центре города — до +14...+15 °С.

«В воскресенье — дождь с утра до вечера. Температура — не выше +6...+8 °С. Этот цикл повторится ещё в понедельник и во вторник. Ещё раз температура повысится до +10...+12 °С, а в среду, 29 марта, нас ждёт небольшое понижение температуры», — сказал он.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин дал прогноз по предстоящему лету.

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