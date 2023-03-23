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В Росгидромете спрогнозировали волны жары предстоящим летом

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Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин дал прогноз по предстоящему лету.
В Росгидромете спрогнозировали волны жары предстоящим летом
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«Судя по тому, как ведёт себя глобальное потепление на нашей территории, а также по анализу метеонаблюдений за последние 15—20 лет, волны аномальной жары предстоящим летом будут», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, вслед за тёплыми воздушными массами с Атлантики будут приходить более холодные воздушные массы, причём перепады температур в течение суток-двух могут быть существенными, около 10—15 градусов.

«Такая погодная нервозность приводит к тому, что усиливается количество опасных явлений. Это и шквалистые ветра, и градобитие, и половодье из-за сильных ливневых осадков, когда за один день выпадает от 30 до 80% месячной нормы, а иногда и до двух месячных норм», — отметил Варакин.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта  ожидается магнитный шторм.

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