Узнать больше

В ЯНАО предупредили об усилении ветра до 22 м/с

Короткая ссылка
В Ямало-Ненецком автономном округе ожидается ухудшение погоды ночью и днём в пятницу, 24 марта.
В ЯНАО предупредили об усилении ветра до 22 м/с
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

Скорость ветра будет достигать 5—10 м/с. Ночью в ряде районов порывы составят до 22 м/с.

В региональном Департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности призвали граждан проявлять предельную осторожность.

Сильный ветер прогнозируется и в Свердловской области, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на синоптиков ЕДДС. Порывы могут достигать 18 м/с.

Ночью возможен мокрый снег, который вероятен и днём, а также дождь.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области ожидаются ночные снегопады.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить