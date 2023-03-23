В ЯНАО предупредили об усилении ветра до 22 м/с
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Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».
Скорость ветра будет достигать 5—10 м/с. Ночью в ряде районов порывы составят до 22 м/с.
В региональном Департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности призвали граждан проявлять предельную осторожность.
Сильный ветер прогнозируется и в Свердловской области, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на синоптиков ЕДДС. Порывы могут достигать 18 м/с.
Ночью возможен мокрый снег, который вероятен и днём, а также дождь.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области ожидаются ночные снегопады.