В ЯНАО предупредили об усилении ветра до 22 м/с

В Ямало-Ненецком автономном округе ожидается ухудшение погоды ночью и днём в пятницу, 24 марта.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

Скорость ветра будет достигать 5—10 м/с. Ночью в ряде районов порывы составят до 22 м/с.

В региональном Департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности призвали граждан проявлять предельную осторожность.

Сильный ветер прогнозируется и в Свердловской области, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на синоптиков ЕДДС. Порывы могут достигать 18 м/с.

Ночью возможен мокрый снег, который вероятен и днём, а также дождь.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области ожидаются ночные снегопады.