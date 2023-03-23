Синоптики предупредили о ночных снегопадах в Челябинской области

В Челябинской области ожидаются ночные снегопады.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный ЦГМС.

«В Челябинской области 24 и 25 марта будут идти ночные снегопады. В ночь на 24 марта температура опустится до -4 °С. Днём потеплеет до +11 °С. В субботу, 25 марта, температура ночью будет колебаться от -1 до +4 °С, днём составит +5...+10 °С», — заявили синоптики.

Порывы ветра могут достигать 14 м/с.

Из-за резких перепадов температур возможна гололедица.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.