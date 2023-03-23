В Кисловодске отреставрируют одну из старейших филармоний России
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Об этом сообщает newstracker.ru.
«Проект ремонтно-реставрационных работ фасада здания и внутренних помещений готов. Подрядчика определит Министерство культуры РФ в апреле этого года», — заявил глава администрации города Евгений Моисеев.
Реставрацию должны завершить до 2027 года.
Филармония была открыта в 1895 году. Это одно из старейших подобных действующих учреждений в России.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщила, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.