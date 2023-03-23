В Кисловодске отреставрируют одну из старейших филармоний России

В Кисловодске отреставрируют Северо-Кавказскую государственную филармонию имени Сафонова. Работы пройдут в рамках плана комплексного развития города-курорта до 2030 года. Средства направят из федерального бюджета.

Об этом сообщает newstracker.ru.

«Проект ремонтно-реставрационных работ фасада здания и внутренних помещений готов. Подрядчика определит Министерство культуры РФ в апреле этого года», — заявил глава администрации города Евгений Моисеев.

Реставрацию должны завершить до 2027 года.

Филармония была открыта в 1895 году. Это одно из старейших подобных действующих учреждений в России.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщила, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.