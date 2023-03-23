Врач Фролова назвала мифом утверждения о необходимости пить только воду
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«Если вы не любите пить чистую воду, а предпочитаете чай, то это также отличный вариант восполнения жидкости. Также немало жидкости мы можем получить при употреблении в пищу супов или тушёных блюд», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, около 20% жидкости поступает в организм из продуктов с высоким содержанием воды, к которым относятся огурцы, грейпфруты, апельсины, шпинат, арбуз.
«Конечно, заменять воду на сладкие лимонады и соки, а также алкоголь и другие тонизирующие напитки нельзя, так как в подобном случае организм будет страдать от избытка соли или сахара», — добавила Фролова.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.