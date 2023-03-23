Узнать больше

Врач Фролова назвала мифом утверждения о необходимости пить только воду

Короткая ссылка
Врач-эксперт общей практики медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Ольга Фролова заявила, что необходимость пить только воду — один из распространённых мифов.
Врач Фролова назвала мифом утверждения о необходимости пить только воду
  • Gettyimages.ru
  • © PixelsEffect

«Если вы не любите пить чистую воду, а предпочитаете чай, то это также отличный вариант восполнения жидкости. Также немало жидкости мы можем получить при употреблении в пищу супов или тушёных блюд», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, около 20% жидкости поступает в организм из продуктов с высоким содержанием воды, к которым относятся огурцы, грейпфруты, апельсины, шпинат, арбуз.

«Конечно, заменять воду на сладкие лимонады и соки, а также алкоголь и другие тонизирующие напитки нельзя, так как в подобном случае организм будет страдать от избытка соли или сахара», — добавила Фролова.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить