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Диетолог Королёва посоветовала не употреблять отварной картофель при диабете

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Врач-терапевт, диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала о продуктах, которые противопоказаны диабетикам.
Диетолог Королёва посоветовала не употреблять отварной картофель при диабете
  • Gettyimages.ru
  • © GMVozd

«Для диабетиков опасны овощи, у которых при термической обработке повышается гликемический индекс. Это отварные картофель, морковь, свекла», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, эти овощи лучше употреблять в сыром виде, например можно добавлять их в салаты.

«В целом сырые овощи — это продукты с низким гликемическим индексом. Не будет выброса инсулина в большом объёме и не будут поддерживаться запущенные у диабетиков метаболические реакции», — добавила Королёва.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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