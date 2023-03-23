Диетолог Королёва посоветовала не употреблять отварной картофель при диабете
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«Для диабетиков опасны овощи, у которых при термической обработке повышается гликемический индекс. Это отварные картофель, морковь, свекла», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».
По её словам, эти овощи лучше употреблять в сыром виде, например можно добавлять их в салаты.
«В целом сырые овощи — это продукты с низким гликемическим индексом. Не будет выброса инсулина в большом объёме и не будут поддерживаться запущенные у диабетиков метаболические реакции», — добавила Королёва.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.