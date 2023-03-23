В Оренбуржье появится новая особо охраняемая природная территория
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«Новая особо охраняемая природная территория «Верховья Чагана» появится в Первомайском районе. Научные сотрудники Института степи РАН провели необходимые исследования. Площадь будущего памятника природы около 100 га», — сообщил Паслер.
Всего в области готовят документы для получения охранного статуса на 331 памятник природы, передаёт RIA56 со ссылкой на слова губернатора.
Ранее ФАН передавало, что международный форум «Экология большого города» пройдёт 22—24 марта в Санкт-Петербурге.