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В Оренбуржье появится новая особо охраняемая природная территория

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал о том, что в Первомайском районе региона планируют создать особо охраняемую природную зону.
В Оренбуржье появится новая особо охраняемая природная территория
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Новая особо охраняемая природная территория «Верховья Чагана» появится в Первомайском районе. Научные сотрудники Института степи РАН провели необходимые исследования. Площадь будущего памятника природы около 100 га», — сообщил Паслер.

Всего в области готовят документы для получения охранного статуса на 331 памятник природы, передаёт RIA56 со ссылкой на слова губернатора.

Ранее ФАН передавало, что международный форум «Экология большого города» пройдёт 22—24 марта в Санкт-Петербурге.

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