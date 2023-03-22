Милош Бикович рассказал о работе с Оксаной Акиньшиной

Актёр и продюсер Милош Бикович рассказал о сотрудничестве с актрисой Оксаной Акиньшиной.

«Мы уже снимались с Оксаной вместе в сериале «The Тёлки». Мне показалось, что для роли в «Балканском ветре» у неё есть точный набор качеств, который прямо читается в глазах: и гнев, и жёсткость, и нежность. Она может вызывать желание её защитить, но при этом на неё можно смотреть и как на супергероиню», — заявил Бикович в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, Акиньшина может передать весь спектр эмоций одним своим пребыванием в кадре, так что роль в «Балканском ветре» писали именно под неё.

Ранее актриса Анастасия Байкаева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своей героине в сериале «Омар в большом городе».