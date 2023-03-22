Специалист Драпкина рассказала, как рассчитать необходимое количество воды в сутки

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, как подобрать правильный питьевой режим.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что нужно учитывать целый ряд факторов, в том числе вид деятельности, климатические условия, состояние организма и возраст.

В среднем нормой потребления воды считается 30 мл на килограмм массы тела (либо 40 мл на килограмм при высокой физической активности или при проживании в жарком климате).

Заменять воду другими напитками не стоит, поскольку любую другую жидкость организм воспринимает как еду.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.