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Диетолог Мансурова посоветовала планировать ужин за три часа до сна

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Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова выразила мнение, что ужин стоит планировать за три часа до сна, но если впоследствии возникает чувство голода, то можно разрешить себе перекус.
Диетолог Мансурова посоветовала планировать ужин за три часа до сна
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт заявила, что к полезным продуктам на ночь можно отнести те, которые являются источником триптофана. Им богаты продукты животного происхождения, а также сок и орехи.

Также перед сном можно съесть продукты, содержащие растительный аналог мелатонина. В их число входят вишня, бананы, овсянка, мясо индейки. Порция при этом должна быть небольшой.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что, для того чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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