Диетолог Мансурова посоветовала планировать ужин за три часа до сна

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова выразила мнение, что ужин стоит планировать за три часа до сна, но если впоследствии возникает чувство голода, то можно разрешить себе перекус.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт заявила, что к полезным продуктам на ночь можно отнести те, которые являются источником триптофана. Им богаты продукты животного происхождения, а также сок и орехи.

Также перед сном можно съесть продукты, содержащие растительный аналог мелатонина. В их число входят вишня, бананы, овсянка, мясо индейки. Порция при этом должна быть небольшой.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что, для того чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.