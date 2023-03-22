Диетолог Аплетаева предостерегла от чрезмерного употребления бекона

Врач — диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рекомендовала воздержаться от чрезмерного употребления бекона.

«Бекон — это жирный продукт. В нём очень много насыщенных жиров. Идёт большая нагрузка на поджелудочную железу. Могут возникнуть проблемы с пищеварением», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, в беконе много калорий, и если злоупотреблять этим продуктом, то можно набрать вес. Помимо этого, избыток холестерина в организме способен привести к закупорке сосудов, отметила Аплетаева.

Как добавила эксперт, если бекон есть в каких-то блюдах, которые человек употребляет редко, то в этом нет ничего критичного, но увлекаться им не стоит.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что, для того чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.