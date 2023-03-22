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Гастроэнтеролог Дианова назвала овощную нарезку хорошим вариантом для перекуса

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Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова заявила, что овощная нарезка может стать хорошим вариантом для перекуса.
Гастроэнтеролог Дианова назвала овощную нарезку хорошим вариантом для перекуса
  • Gettyimages.ru

«Морковь, перец, огурец и сельдерей — очень вкусное сочетание», — сказала она в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметила эксперт, овощи низкокалорийны, поэтому такой вариант перекуса — самый диетический.

По мнению Диановой, к подобным блюдам можно добавить греческий йогурт.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что, для того чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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