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Диетолог Дюваль посоветовала не употреблять сладости при проблемах с суставами

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Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о продуктах, которые не стоит употреблять при проблемах с суставами.
Диетолог Дюваль посоветовала не употреблять сладости при проблемах с суставами
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

«Основными продуктами, которые стоит исключить из рациона при болезнях суставов, являются паслёновые. В частности, картофель, баклажаны, томаты и сладкий перец. Это самые первые продукты, которые убирают, потому что они провоцируют воспаление», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, также желательно отказаться от сладостей, в том числе от рафинированного сахара.

Как отметила Дюваль, избыточный вес даёт дополнительную нагрузку на суставы.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что, для того чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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