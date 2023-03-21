Диетолог Дюваль посоветовала не употреблять сладости при проблемах с суставами

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о продуктах, которые не стоит употреблять при проблемах с суставами.

«Основными продуктами, которые стоит исключить из рациона при болезнях суставов, являются паслёновые. В частности, картофель, баклажаны, томаты и сладкий перец. Это самые первые продукты, которые убирают, потому что они провоцируют воспаление», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, также желательно отказаться от сладостей, в том числе от рафинированного сахара.

Как отметила Дюваль, избыточный вес даёт дополнительную нагрузку на суставы.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что, для того чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.