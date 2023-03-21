В Волгоградской области вручили региональные награды деятелям культуры

В Волгоградской области прошла церемония вручения региональных наград деятелям культуры.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

«Вы представляете большой, почти шеститысячный коллектив работников культуры — людей, которые своим трудом и талантом сохраняют и приумножают уникальное культурное наследие нашей великой многонациональной страны, Волгоградской области, муниципальных образований», — заявил глава региона Андрей Бочаров.

Он вручил почётные грамоты губернатора 12 жителям региона за вклад в развитие культуры и просвещения, а также за вклад в утверждение ценностей и традиций, которые объединяют поколения.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре вручили награды выдающимся жительницам Кубани.