В Краснодаре вручили награды выдающимся жительницам Кубани

В Краснодаре состоялась церемония вручения наград в преддверии Международного женского дня.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

«На ваших плечах держится социальная сфера. Особых слов благодарности заслуживает и материнский труд. Дорогие бабушки, мамы, жёны и дочери, берегите себя. Оставайтесь хранительницами очага и верными спутницами жизни. Нам, мужчинам, нужна ваша вера и поддержка», — заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

Жительницам региона вручили различные госнаграды и почётные грамоты.

Ранее, по сообщениям URA.RU, в Роспотребнадзоре по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали, как выбрать цветы к 8 Марта.