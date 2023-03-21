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Актёр Питер Харди погиб в Австралии

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Актёр Питер Харди утонул во время подводного плавания в Австралии. Ему было 66 лет.
Актёр Питер Харди погиб в Австралии
  • Gettyimages.ru
  • © The AGE

Об этом пишет Deadline.

Это произошло в городе Фримантл. Актёра вытащили из воды без сознания. Прохожие пытались оказать ему помощь до приезда медиков, но спасти Харди не удалось.

Питер Харди снялся в том числе в сериале «Дочери Маклеода», фильмах «Соседи», «Стрингеры», «Взгляд изнутри».

В октябре 2022 года американский актёр Лесли Джордан, известный в том числе по роли в сериале «Американская история ужасов», погиб в результате столкновения его автомобиля со стеной одного из зданий в Лос-Анджелесе.

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