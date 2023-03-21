В Пермском крае ожидается усиление ветра до 17 м/с в ближайшие сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
«С 21 по 22 марта в Пермском крае прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления — ночью и утром на дорогах гололедица, днём порывы ветра до 17 м/с», — заявили в ведомстве.
Тем временем в пресс-службе Обь-Иртышского УГМС рассказали, что в ночь на понедельник, 20 марта, температура воздуха в Омской области опускалась до -22 °С, передаёт gorod55.ru.
«На предстоящей неделе коррективы в погодные условия может внести облачность. Она появится на периферии антициклона и будет способствовать выпадению местами небольшого количества осадков. Кроме того, повлияет на неоднородное распределение температуры воздуха по территории области», — отметила начальник УГМС Наталия Криворучко.
Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.