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В Пермском крае ожидается усиление ветра до 17 м/с в ближайшие сутки

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В Пермском крае в ближайшие сутки ожидается сильный ветер.
В Пермском крае ожидается усиление ветра до 17 м/с в ближайшие сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«С 21 по 22 марта в Пермском крае прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления — ночью и утром на дорогах гололедица, днём порывы ветра до 17 м/с», — заявили в ведомстве.

Тем временем в пресс-службе Обь-Иртышского УГМС рассказали, что в ночь на понедельник, 20 марта, температура воздуха в Омской области опускалась до -22 °С, передаёт gorod55.ru.

«На предстоящей неделе коррективы в погодные условия может внести облачность. Она появится на периферии антициклона и будет способствовать выпадению местами небольшого количества осадков. Кроме того, повлияет на неоднородное распределение температуры воздуха по территории области», — отметила начальник УГМС Наталия Криворучко.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.

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