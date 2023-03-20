Синоптик Шувалов прогнозирует тёплую погоду в Петербурге после заморозков

Синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.

«Говоря о погоде, хочу вспомнить советский фильм «3 + 2» — потому что на неделе будет три волны потепления и две волны похолодания. Скорее, будет не похолодание, а понижение температуры, волнообразное развитие погоды», — заявил он в беседе с «МК в Питере».

Во вторник, 21 марта, утром возможен дождь, температура воздуха до +4 °С.

В ночь на среду, 22 марта, ожидается 0...-2 °С ночью, а вечером прогнозируется следующая волна тепла до +9 °С. Затем она пройдёт, и в пятницу будет без осадков, до +5 °С.

«Встречайте весну, морозов всё меньше и меньше, только в среду на несколько часов заглянут. Тёплая мартовская погода, однако с дождиком через день», — заключил эксперт.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.