Дату начала пожароопасного режима в Татарстане перенесли на 25 апреля
- РИА Новости
Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на соответствующее постановление, опубликованное на сайте регионального кабмина.
Пожароопасный режим продлится до 14 мая. На территории республики будет запрещено разводить костры, сжигать твёрдый мусор и сухую траву.
Также под запретом использование мангалов и жаровней.
Кроме того, первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин заявил, что во время весеннего паводка в зоне подтопления могут оказаться 220 населённых пунктов в 39 районах, передаёт ГТРК «Татарстан».
Нигматуллин обратился к главам муниципальных районов с просьбой перейти в режим повышенной готовности.
Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.