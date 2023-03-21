Дату начала пожароопасного режима в Татарстане перенесли на 25 апреля

Дату начала пожароопасного режима в Татарстане перенесли с 15 на 25 апреля.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на соответствующее постановление, опубликованное на сайте регионального кабмина.

Пожароопасный режим продлится до 14 мая. На территории республики будет запрещено разводить костры, сжигать твёрдый мусор и сухую траву.

Также под запретом использование мангалов и жаровней.

Кроме того, первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин заявил, что во время весеннего паводка в зоне подтопления могут оказаться 220 населённых пунктов в 39 районах, передаёт ГТРК «Татарстан».

Нигматуллин обратился к главам муниципальных районов с просьбой перейти в режим повышенной готовности.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.