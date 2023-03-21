Синоптик рассказал о погоде в России в апреле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал погоду в России в апреле.

«В целом температурный фон в течение апреля — около и выше нормы. Класс температуры «выше нормы» — на самом севере Западной Сибири, Средней Сибири, на юго-западе Якутии», — цитирует его РИА Новости.

Также, по словам синоптика, в апреле прогнозируется избыток осадков на территории Западной Сибири, Якутии, Красноярского края и регионов Дальнего Востока.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в столице началась метеорологическая весна.