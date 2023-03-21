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Синоптик Позднякова сообщила о наступлении метеорологической весны в Москве

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в столице началась метеорологическая весна.
Синоптик Позднякова сообщила о наступлении метеорологической весны в Москве
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Минувшая ночь в столичном регионе была с положительными значениями, и в ближайшие пять-семь дней среднесуточная температура воздуха будет выше 0 °С, сказала она в интервью «Российской газете».

По её словам, в ближайшие дни воздух в столице будет прогреваться до +10...+12 °С днём, и ночью — до +2...+3 °С.

«Тёплая погода будет способствовать активному таянию снега. Свою лепту в сокращение снежного запаса внесут и ощутимые дожди, которые ждём в ближайшие выходные дни. При этом температура в последние выходные марта будет чуть ниже, чем в предыдущие дни — +2…+9 °С», — заключила Позднякова.

Ранее сайт Nation News сообщал, что в Магаданской области объявили о лавинной опасности.

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