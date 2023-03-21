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Синоптик Леус спрогнозировал исчезновение снега в Москве в конце марта

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Анастасия Белоусова
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал о потеплении в Москве.
Синоптик Леус спрогнозировал исчезновение снега в Москве в конце марта
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Учитывая мощную волну тепла, которая пришла в столичный регион на этой неделе, по нашим прогнозам, снег по Москве исчезнет в последние дни марта — первые дни апреля», — отмечает синоптик.

По его словам, начавшаяся неделя будет отличаться очень высокими температурами в столичном регионе.

«Причиной тёплой погоды будут несколько циклонов. Температура воздуха на протяжении этой недели будет на 3—7 °С выше, чем она должна быть в это время года, и будет соответствовать скорее апрельским значениям. Сегодня в Москве +8...+10 °С, завтра на пару градусов прохладнее. В четверг, пятницу и субботу в Москве +9...+11 °С, по области до +12 °С», — сказал он.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок заявил, что весна в Центральной России в 2023 году будет соответствовать климатической норме. 

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