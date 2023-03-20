Синоптик Терешонок: весна в Центральной России будет соответствовать климатической норме

Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок заявил, что весна в Центральной России в 2023 году будет соответствовать климатической норме.

«Зима по большей части была тёплой, поэтому приход метеорологической весны, как это и было в последние годы, затягивается. Я имею в виду устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его прогнозу, снег растает уже скоро, в чём активно помогают дожди, а ранний сход снежного покрова создаёт условия для роста температуры.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.