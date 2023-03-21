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Умер британский актёр Пол Грант

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Британский актёр Пол Грант, сыгравший в «Звёздных войнах» и «Гарри Поттере», скончался на 57-м году жизни.
Умер британский актёр Пол Грант
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на дочь актёра.

«Его хорошо знали и любили. Он ушёл слишком рано», — сказала телеканалу Софи Грант.

Как отмечает телеканал, в прошлый четверг актёр потерял сознание около вокзала Кингс-Кросс в Лондоне и был доставлен в больницу, позднее врачи констатировали смерть мозга.

Уточняется, что рост Гранта составляет 132 см, и в фильме «Гарри Поттер и философский камень» он сыграл гоблина, а в «Звёздных войнах» — эвока.

Ранее сообщалось, что американский актёр Лэнс Реддик, известный по ролям в кинофраншизе «Джон Уик» и сериале «Прослушка», скончался в возрасте 60 лет.

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