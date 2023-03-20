Узнать больше

Диетолог Арзамасцев заявил о возможном вреде полного отказа от молочных продуктов

Короткая ссылка
Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев выразил мнение, что полный отказ от молочных продуктов может быть вреден.
Диетолог Арзамасцев заявил о возможном вреде полного отказа от молочных продуктов
  • Gettyimages.ru

«Если организм получал кальций именно из молочных продуктов, то при отказе от них данное минеральное вещество со временем будет вымываться. Это в дальнейшем обеспечит риски возникновения остеопороза», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, в составе молочных продуктов также есть витамин В12, который отвечает за нервную систему и кроветворение.

«Отказ от молочных продуктов в принципе может быть не опасен, если человек полностью заменяет те компоненты, которые содержатся в молоке. Витамин B12 есть в мясе. Кальций — это, как правило, какие-нибудь семена, также его много в зелёных продуктах», — пояснил Арзамасцев.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что, для того чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить