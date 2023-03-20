Диетолог Арзамасцев заявил о возможном вреде полного отказа от молочных продуктов

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев выразил мнение, что полный отказ от молочных продуктов может быть вреден.

«Если организм получал кальций именно из молочных продуктов, то при отказе от них данное минеральное вещество со временем будет вымываться. Это в дальнейшем обеспечит риски возникновения остеопороза», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, в составе молочных продуктов также есть витамин В12, который отвечает за нервную систему и кроветворение.

«Отказ от молочных продуктов в принципе может быть не опасен, если человек полностью заменяет те компоненты, которые содержатся в молоке. Витамин B12 есть в мясе. Кальций — это, как правило, какие-нибудь семена, также его много в зелёных продуктах», — пояснил Арзамасцев.

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