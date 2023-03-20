Диетолог Арзамасцев заявил о возможном вреде полного отказа от молочных продуктов
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«Если организм получал кальций именно из молочных продуктов, то при отказе от них данное минеральное вещество со временем будет вымываться. Это в дальнейшем обеспечит риски возникновения остеопороза», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».
По его словам, в составе молочных продуктов также есть витамин В12, который отвечает за нервную систему и кроветворение.
«Отказ от молочных продуктов в принципе может быть не опасен, если человек полностью заменяет те компоненты, которые содержатся в молоке. Витамин B12 есть в мясе. Кальций — это, как правило, какие-нибудь семена, также его много в зелёных продуктах», — пояснил Арзамасцев.
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