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В парках Подмосковья пройдут мероприятия в честь Международного дня кукольника

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В парках Московской области пройдут мероприятия в честь Международного дня кукольника, который отмечается 21 марта.
В парках Подмосковья пройдут мероприятия в честь Международного дня кукольника
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В частности, в парке «Пегас» в Егорьевске состоится мастер-класс по созданию кукольного спектакля, для посетителей парка Малевича в Одинцовском округе состоится показ фильма о создании кукольных театров и короткометражных мультфильмов.

Также запланированы анимационные программы, театрализованные представления и другие активности.

Ранее НСН сообщала, что в парках Москвы весной состоится более 1 тыс. мероприятий.

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