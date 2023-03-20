В парках Подмосковья пройдут мероприятия в честь Международного дня кукольника

В парках Московской области пройдут мероприятия в честь Международного дня кукольника, который отмечается 21 марта.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В частности, в парке «Пегас» в Егорьевске состоится мастер-класс по созданию кукольного спектакля, для посетителей парка Малевича в Одинцовском округе состоится показ фильма о создании кукольных театров и короткометражных мультфильмов.

Также запланированы анимационные программы, театрализованные представления и другие активности.

Ранее НСН сообщала, что в парках Москвы весной состоится более 1 тыс. мероприятий.