В парках Москвы пройдёт более 1000 мероприятий весной

В парках Москвы запланировано более 1 тыс. тематических мероприятий и активностей на весну.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

В городе благоустроят парки, приведут в порядок инфраструктуру. Также откроется прокат велосипедов, самокатов и роликов, а к маю начнётся сезон фонтанов.

Зимой в московских парках работали катки, лыжные трассы и горки, проводились праздники, соревнования, экскурсии, мастер-классы, передают «Дни.ру».

Участниками зимних мероприятий стали более 7,5 млн человек.

Ранее сообщалось, что культурные мероприятия, которые подготовили к 8 Марта в 70 парках Московской области, посетили более 10 тыс. человек.