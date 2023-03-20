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В парках Москвы пройдёт более 1000 мероприятий весной

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В парках Москвы запланировано более 1 тыс. тематических мероприятий и активностей на весну.
В парках Москвы пройдёт более 1000 мероприятий весной
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

В городе благоустроят парки, приведут в порядок инфраструктуру. Также откроется прокат велосипедов, самокатов и роликов, а к маю начнётся сезон фонтанов.

Зимой в московских парках работали катки, лыжные трассы и горки, проводились праздники, соревнования, экскурсии, мастер-классы, передают «Дни.ру».

Участниками зимних мероприятий стали более 7,5 млн человек.

Ранее сообщалось, что культурные мероприятия, которые подготовили к 8 Марта в 70 парках Московской области, посетили более 10 тыс. человек.

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