Мероприятия к 8 Марта в парках Подмосковья посетили свыше 10 тысяч человек

Культурные мероприятия, которые подготовили к 8 Марта в 70 парках Московской области, посетили более 10 тыс. человек.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные регионального Министерства культуры и туризма.

Жители и гости региона посетили праздничные концерты с участием лауреатов международных и всероссийских конкурсов, весеннюю акцию «Все цветы для тебя, милая!», выступления музыкальных оркестров и танцоров, спектакли и сказки.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре сервиса «Туту.ру» рассказали о лучших направлениях зарубежных поездок в 2023 году.