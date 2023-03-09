Мероприятия к 8 Марта в парках Подмосковья посетили свыше 10 тысяч человек
- РИА Новости
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные регионального Министерства культуры и туризма.
Жители и гости региона посетили праздничные концерты с участием лауреатов международных и всероссийских конкурсов, весеннюю акцию «Все цветы для тебя, милая!», выступления музыкальных оркестров и танцоров, спектакли и сказки.
Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре сервиса «Туту.ру» рассказали о лучших направлениях зарубежных поездок в 2023 году.