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Мероприятия к 8 Марта в парках Подмосковья посетили свыше 10 тысяч человек

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Культурные мероприятия, которые подготовили к 8 Марта в 70 парках Московской области, посетили более 10 тыс. человек.
Мероприятия к 8 Марта в парках Подмосковья посетили свыше 10 тысяч человек
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные регионального Министерства культуры и туризма.

Жители и гости региона посетили праздничные концерты с участием лауреатов международных и всероссийских конкурсов, весеннюю акцию «Все цветы для тебя, милая!», выступления музыкальных оркестров и танцоров, спектакли и сказки.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре сервиса «Туту.ру» рассказали о лучших направлениях зарубежных поездок в 2023 году.

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