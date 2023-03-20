В Москве пройдёт турнир первой в России медийной баскетбольной лиги

В Москве с 1 по 30 апреля пройдёт турнир первой в России медийной баскетбольной лиги.

Отмечается, что в турнире примут участие такие команды, как HOOPS, GOATS, Omanko, Basement, Pena, AVG, Sayonaraboys, и Родина Медиа.

Также о своём участии заявили певец T-Killah, футболист Дмитрий Тарасов, команда хип-хоп исполнителя Элджея и многие другие.

Основной турнир пройдёт в два этапа. В плей-офф выйдут восемь команд, которые сыграют по олимпийской системе.

Игры пройдут в формате 3х3 на два кольца и продолжительностью 10 минут чистого игрового времени. В составе команд до десяти человек, при этом во время игры на площадке одновременно может находиться только один профессиональный баскетболист. Как отмечается, уменьшенный размер площадки — 20 метров вместо привычных 28 метров сделает игру ещё более зрелищной.