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Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» стал лидером проката в России и странах СНГ

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Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» занял лидирующую позицию в кинопрокате в России и странах СНГ, собрав за выходные 129 млн рублей, следует из данных портала kinobusiness.com.

Как сообщает ТАСС, кинолента повествует об успешной аварийной посадке отечественного самолёта в 2019 году. Фильм также рассказывает о жизни пилота Дамира Юсупова, который посадил авиалайнер. 

Лента основана на реальных событиях: в августе 2019 года у самолёта, следовавшего по маршруту Москва — Симферополь с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту, вскоре после вылета из-за столкновения со стаей чаек были повреждены оба двигателя. Юсупову удалось посадить лайнер на кукурузное поле и избежать человеческих жертв.

В названии ленты — фрагмент фразы старшего бортпроводника Дмитрия Ивлицкого, произнесённой во время эвакуации пассажиров: «Идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».

Ранее в интервью RT Юсупов рассказал, как выбрал профессию пилота, что помогло справиться с эмоциями во время ЧП и каково ощущать себя прототипом главного героя художественного фильма.

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