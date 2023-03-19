Синоптик Вильфанд спрогнозировал «настоящую тёплую погоду» на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице на следующей неделе.

Специалист отметил, что в понедельник Москва будет находиться под влиянием хорошо выраженного антициклона.

«Поэтому погода будет облачная, но с прояснениями и солнышко будет часто выглядывать... В ночь на понедельник небо ещё будет звёздное и малооблачное, поэтому температуры будут достаточно низкие, -5…-7 °С. А вот днём ложбина низкого давления будет постепенно приближаться к Москве и температура будет +5…+7 °С. Вообще говоря, это уже весенний признак, поскольку со второй половины дня понедельника наступает достаточно однородная погода с высокой температурой. В ночь на вторник совсем небольшие отрицательные значения -1…-3 °С, а днём температурный фон поднимется до +6…+8 °С, местами даже до +9 °С. Такая же погода и в среду», — рассказал Вильфанд.

Он отметил, что с четверга начнётся «настоящая тёплая погода».

«С четверга ночные температуры положительные, +1…+6 °С, а днём температура будет повышаться до двухзначных положительных значений. В четверг прогнозируется +6…+11 °С, в пятницу +5…+10 °С, а в субботу снова +6…+11 °С. Это уже устойчивый весенний процесс, правда, он будет связан с пониженным давлением. К пятнице и выходным прогнозируется 730—735 мм рт. ст. Сейчас уже можно говорить о переходе через ноль градусов. Важно подчеркнуть, что устойчивый переход через ноль градусов не означает, что постоянно температура будет положительной. Возврат к холодам возможен, но кратковременный», — заключил синоптик.

Ранее стало известно, что в Москве и области продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах до 18 марта.