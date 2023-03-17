«Русская Медиагруппа» заключила с Астраханской областью соглашение о сотрудничестве

«Русская Медиагруппа» и правительство Астраханской области подписали соглашение о партнёрстве и взаимодействии в пятницу, 17 марта. Торжественная церемония подписания прошла в Астрахани.

Подписанное соглашение стало ещё одним шагом по развитию в России внутреннего туризма, повышению инвестиционной и туристической привлекательности регионов.

Как отметил управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников, Астраханская область обладает огромным потенциалом для развития туризма, в том числе и событийного.

Через проведение массовых культурных, музыкальных, спортивных мероприятий холдинг видит наиболее перспективный путь развития туризма в России.

«В настоящее время мы обсуждаем ряд мероприятий и активностей, которые могли бы пройти в Астраханской области уже в ближайшее время. Уверены, они привлекут внимание и местных жителей, и тех, кто приедет сюда в качестве туристов», — заявил Медников.

Ранее сообщалось, что агитбригады «Русского Радио» провели три концерта в феврале 2023 года.