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Агитбригады «Русского Радио» провели ещё три концерта

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Агитбригады «Русского Радио» провели три концерта в феврале 2023 года.
Агитбригады «Русского Радио» провели ещё три концерта
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Выступление в филиале Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий — Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского состоялось 16 февраля.

«Перед медиками и военными, проходящими лечение, выступили лауреаты всероссийских и международных фестивалей и конкурсов Андрей Бриг, Светлана Фед и Максим Завидия», — говорится в сообщении.

Ещё один концерт прошёл 17 февраля в Семёновском полку. Перед зрителями выступила Марина Бриз.

Кроме того, 22 февраля был организован концерт для военнослужащих и членов их семей в Наро-Фоминске. Его участниками стали группа «Тутси», Ян Марти и Макс Кобзов.

«Наш каждый день не обходится без музыки, она вдохновляет, поднимает боевой дух. Такие мероприятия нужно устраивать как можно чаще», — сказал исполнитель, ведущий телеканала RU.TV Макс Кобзов.

Проект «Агитбригады «Русского Радио» запустили в конце октября 2022 года. Проведено более 20 концертов.

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