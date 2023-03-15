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Диетолог Соломатина заявила о вреде маргарина

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, почему маргарин вреден для здоровья.
Диетолог Соломатина заявила о вреде маргарина
  • РИА Новости

«Маргарин — это прежде всего трансжиры. Они делают клеточную мембрану неэластичной, и она не может нормально проводить и выводить необходимые компоненты», — заявила она в беседе с «Москвой 24».

По её словам, на фоне употребления маргарина могут возникнуть различные заболевания, в том числе сердечно-сосудистые.

«Если хочется что-то намазать на бутерброд или добавить в кашу, конечно, лучше вместо маргарина выбрать сливочное масло. Но тоже немного», — добавила Соломатина.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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