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Гастроэнтеролог Манило посоветовала добавить в весенний рацион зелень

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Гастроэнтеролог, гепатолог, диетолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Елена Манило дала рекомендации по составлению весеннего рациона.
Гастроэнтеролог Манило посоветовала добавить в весенний рацион зелень
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» она посоветовала обратить внимание на зелень.

«Это может быть шпинат, пекинская капуста, сезонные листовые салаты — мангольд или щавель. Отличными вкусовыми качествами обладает лук-порей. В нём содержатся витамины группы B, калий, магний и фосфор, которые помогут нервной системе адаптироваться к новому сезону после зимней «спячки», — пояснила Манило.

По её словам, полезным будет и редис — источник витамина С, минеральных веществ и клетчатки.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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