Начались съёмки сериала о крымском референдуме «Десять дней до весны»

Постановщик Ким Дружинин («Странствия Синдбада», «28 панфиловцев») приступил к съёмкам художественного проекта «Десять дней до весны». Сериал, включающий 12 эпизодов, будет приурочен к десятилетию референдума о статусе Крыма.

Сюжет ленты вращается вокруг членов семьи Жилиных. Брат с сестрой, Николай и Наталья, живут в Симферополе. Он — замкомандира спецподразделения МВД Украины, она — преподаватель в гимназии. Их брат Андрей — московский хирург. Разлучившаяся в 1990-х троица встречается на похоронах родного отца, офицера флота. Героям придётся сплотиться во время Крымской весны и начать действовать сообща.

«Этот фильм был задуман давно, и я рад, что сегодня мы приступаем к съёмкам. Сложно переоценить историческое значение тех событий не только для самих крымчан, но и для всей России. Мы хотим показать не только исторические факты, но и атмосферу, судьбы людей и их настроения в то непростое время. И, конечно, тех, кто не остался в стороне и протянул руку помощи жителям Крыма, отстаивающим своё право жить в России», — рассказал режиссёр.

Центральные роли исполнят Александр Голубев, Карина Андоленко и Пётр Рыков. Съёмки пройдут в Крыму, Ставропольском крае и Ленинградской области.

Ранее стало известно о начале съёмок фильма «Императрицы» с Юлией Пересильд.