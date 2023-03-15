Узнать больше

Начались съёмки сериала о крымском референдуме «Десять дней до весны»

Короткая ссылка
Постановщик Ким Дружинин («Странствия Синдбада», «28 панфиловцев») приступил к съёмкам художественного проекта «Десять дней до весны». Сериал, включающий 12 эпизодов, будет приурочен к десятилетию референдума о статусе Крыма.
Начались съёмки сериала о крымском референдуме «Десять дней до весны»
  • © Фонд поддержки военно-патриотического кино

Сюжет ленты вращается вокруг членов семьи Жилиных. Брат с сестрой, Николай и Наталья, живут в Симферополе. Он — замкомандира спецподразделения МВД Украины, она — преподаватель в гимназии. Их брат Андрей — московский хирург. Разлучившаяся в 1990-х троица встречается на похоронах родного отца, офицера флота. Героям придётся сплотиться во время Крымской весны и начать действовать сообща.

«Этот фильм был задуман давно, и я рад, что сегодня мы приступаем к съёмкам. Сложно переоценить историческое значение тех событий не только для самих крымчан, но и для всей России. Мы хотим показать не только исторические факты, но и атмосферу, судьбы людей и их настроения в то непростое время. И, конечно, тех, кто не остался в стороне и протянул руку помощи жителям Крыма, отстаивающим своё право жить в России», — рассказал режиссёр.

Центральные роли исполнят Александр Голубев, Карина Андоленко и Пётр Рыков. Съёмки пройдут в Крыму, Ставропольском крае и Ленинградской области.

Ранее стало известно о начале съёмок фильма «Императрицы» с Юлией Пересильд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить