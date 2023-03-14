Стартовали съёмки фильма «Императрицы» с Юлией Пересильд

Начались съёмки исторического документально-художественного фильм Андрея Кравчука «Императрицы», входящего в цикл проектов «Русь». Лента, главную роль в которой исполнит Юлия Пересильд, станет прямым продолжением картины «Пётр I. Последний царь и первый император».

Сюжет нового фильма Андрея Кравчука «Императрицы» вращается вокруг первых правительниц Российской империи — Екатерины I, Анны Иоанновны и Елизаветы I, главной героини картины. События ленты разворачиваются в эпоху дворцовых переворотов после смерти Петра I — период борьбы за престол совершенно разных фигур и сил, когда мало кто предполагал, что главой государства станет младшая дочь покойного императора.

«Мы хотим рассказать о том удивительном времени, когда молодая империя, построенная Петром I, на 70 лет перешла в руки женщин-императриц. Как им удалось сохранить, обустроить, придать стране красоту и блеск, укрепить международные позиции. У нас очень интересные артисты. Мы планируем снимать шикарные балы, сложные человеческие отношения. После съёмок «Петра» у нас больше опыта, больше умения, и я надеюсь, что фильм будет следующим шагом в развитии и точно так же найдёт свою аудиторию», — рассказал Кравчук.

К работе над «Императрицами» привлечена часть актёрского состава проекта «Пётр I. Последний царь и первый император». В частности, к своим ролям вернутся Игорь Гордин, Иван Колесников и Ксения Утехина. Роль Елизаветы I исполнит Юлия Пересильд.

«Недавно я услышала любопытное сравнение: «Если рассматривать государство как поезд, а каждого правителя — как вагон, то Елизавета была бы вагоном-рестораном». По-моему, замечательный образ. Очень здорово, что с нами работают историки: мнения у всех разные, и это позволяет глубже передать характер моей героини. Сам ты столько информации никогда не найдёшь», — рассказала актриса.

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