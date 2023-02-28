Компания «Газпром-Медиа» раскрыла планы на 2023 год

Компания «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение», входящая в ведущий медиахолдинг страны, рассказала о планах на текущий год и подвела итоги проектов, выпущенных за восемь лет работы. В числе прочего руководство ГПМ РТВ обещает представить зрителям новые форматы, направленные на расширение контентной политики.

Крупнейший производитель медиаконтента в России — ГПМ РТВ — рассказал о планах на 2023 год. В субхолдинг «Газпром-Медиа Холдинга» входит девять активов, среди которых шесть телеканалов (ТНТ, ТНТ-4, «Пятница!», «Суббота», ТВ-3 и 2х2) и три продакшен-компании, занимающихся производством мультижанровых проектов: Comedy Club Production, Good Story Media, 1-2-3 Production. В текущем году компания намерена порадовать зрителей большим количеством нового контента.

«В 2023 году мы готовимся удивлять по-крупному: не только ожидаемыми проектами, но и совершенно новыми форматами, которые расширят нашу контентную политику и, надеемся, найдут отклик у зрителей», — рассказала заместитель директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки.

Так Good Story Media выпустят 10-й сезон сериала «Реальные пацаны», а также продолжения таких проектов, как «Патриот», «Территория», «Мир! Дружба! Жвачка!» и других. Кроме того, на экраны выйдет новая многосерийная комедийная лента «Кафе «Куба», сериалы «Праздники», «Вика-Ураган» и полнометражная лента «Тополиный пух».

Создатели трилогии «Гоголь», триллера «Игра на выживание» и сериала «Перевал Дятлова» — компания 1-2-3 Production — готовят к выходу фильм «Императрицы», входящий во франшизу «Пётр I. Последний царь и первый император».

Comedy Club Production, в свою очередь, выпустит юмористические сериалы «Первокурсницы», «Телохранители» и скетчком «Это мы».

26 февраля субхолдингу ГПМ РТВ исполнилось восемь лет. За время своего существования компания выпустила более 7000 часов эксклюзивного контента. Фильмы, шоу и сериалы производства ГПМ РТВ были неоднократно отмечены крупными наградами, в числе которых «ТЭФИ», «Ника», «Золотой орёл» и другие.

Ранее стала известна дата выхода на ТНТ нового юмористического сериала «Кафе «Куба» с Мариной Федункив в главной роли.