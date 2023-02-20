Названа дата выхода комедийного сериала «Кафе «Куба»

Ностальгический комедийный многосерийный проект «Кафе «Куба» выйдет на ТНТ 13 марта. События перенесут зрителей в начало 2000-х. Режиссёр проекта — Жанна Кадникова («Реальные пацаны», «Улица», «Бедные люди»).

В центре сюжета сериала «Кафе «Куба» — сильная и независимая владелица провинциального придорожного заведения общепита по имени Тамара, роль которой исполнила Марина Федункив.

Бизнес героиня Федункив запускала ещё в лихие 90-е вместе с мужем, но после развода занималась всем сама. В один прекрасный день Тамара узнаёт о смерти бывшего супруга, а вскоре знакомится с его вдовой Натальей (Мария Смольникова), которая также претендует на управление «Кубой».

Параллельно с историей двух героинь в сериале будут разворачиваться сюжетные линии, связанные с другими персонажами, например оказавшейся на обочине жизни «гламурной чикой» Гелей, привыкшей к роскоши большого города, а не затрапезному провинциальному кафе.

«Кафе «Куба» — очень смешной, трогательный, глубокий сериал. Нельзя отказывать себе в удовольствии провести вечер в хорошей компании. Здесь можно увидеть Марину Федункив в образе, который максимально приближен к ней настоящей, при этом наполнен какими-то присущими ей выражениями, её творческими спонтанными решениями, родившимися на площадке. Посмотреть сериал — это почти как к ней в гости сходить», — говорит креативный продюсер и соавтор сценария Марина Никольская.

Атмосферу начала 2000-х подчеркнут элементы, характерные для той эпохи: джинсы с низкой посадкой, телефоны-раскладушки, музыкальное наполнение.

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