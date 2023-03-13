Режиссёр Дворцевой прокомментировал успех фильма «Всё везде и сразу» на «Оскаре»

Лауреат Каннского кинофестиваля, член Американской киноакадемии Сергей Дворцевой прокомментировал итоги премии «Оскар».

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что считал претендентом на главную награду ленту «Фабельманы», а не «Всё везде и сразу». Тем не менее, считает эксперт, такие картины нравятся зрителям, поскольку это смесь кино и компьютерной игры.

Он также рассказал, что ему лично не удалось принять участие в голосовании.

«Предложили проголосовать по телефону, но времени уже почти не осталось. А когда шло финальное голосование, то ситуация с доступом повторилась, но мне даже на письма никто не ответил», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что фильм «Всё везде и сразу» завоевал «Оскар» в номинации «Лучший фильм».